Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü ve dijital ses için HDMI çıkışı

HDMI, dijital HD görüntü kadar, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük tam uyumludur.