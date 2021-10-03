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Üretimden kaldırıldı
DLK5528C/00
USB-C 3.1 Hub, 5 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir
Çok yönlü USB-C 3.1; USB-C PD3.0, HDMI 4K ve 5 Gb/sn aktarım hızına sahip 3 adet USB-A 3.0 soketinden oluşan 5 bağlantı noktasına dönüştürülebilir. Type-C maksimum 100 W çıkış. USB-A maksimum 17 W çıkış.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Birden fazla USB-C ve USB-A bağlantı noktası, MacBook/MacBook Pro veya diğer USB-C özellikli cihazlarınızı USB-C şarj cihazı ile şarj ederken ihtiyacınız olan tüm USB cihazlara bağlayabileceğiniz şekilde genişletmenize olanak tanır.
HDMI, dijital HD görüntü kadar, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük tam uyumludur.
USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.
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