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Üretimden kaldırıldı

USB C Hub

DLK5528C/00

USB-C 3.1 Hub, 5 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir

Çok yönlü USB-C 3.1; USB-C PD3.0, HDMI 4K ve 5 Gb/sn aktarım hızına sahip 3 adet USB-A 3.0 soketinden oluşan 5 bağlantı noktasına dönüştürülebilir. Type-C maksimum 100 W çıkış. USB-A maksimum 17 W çıkış.

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USB-C 100 W Çıkış

USB-C 3.1 Hub, 5 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Birden fazla USB-C ve USB-A bağlantı noktası

Birden fazla USB-C ve USB-A bağlantı noktası, MacBook/MacBook Pro veya diğer USB-C özellikli cihazlarınızı USB-C şarj cihazı ile şarj ederken ihtiyacınız olan tüm USB cihazlara bağlayabileceğiniz şekilde genişletmenize olanak tanır.

Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü ve dijital ses için HDMI çıkışı

Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü ve dijital ses için HDMI çıkışı

HDMI, dijital HD görüntü kadar, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük tam uyumludur.

USB 3.0 veri aktarımını destekler

USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.

Teknik Özellikler

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