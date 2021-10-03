USB-C 3.1 Hub, 4 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir

Çok yönlü USB-C 3.1, üç adet USB-A 3.0 ve bir adet USB-C şarj bağlantısı noktasından oluşan 4 bağlantı noktalı bir hub'a dönüştürülebilir.