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Üretimden kaldırıldı

USB C Hub

DLK5527C/00

USB-C 3.1 Hub, 4 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir

Çok yönlü USB-C 3.1, üç adet USB-A 3.0 ve bir adet USB-C şarj bağlantısı noktasından oluşan 4 bağlantı noktalı bir hub'a dönüştürülebilir.

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USB-C 3.1 Hub, 4 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

USB 3.0 veri aktarımını destekler

USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.

USB 2.0 veri aktarımını destekler

USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

USB 3.0 geriye dönük uyumlu

USB 3.0 süper hızlı 5 GB/sn iletim desteği, geriye dönük USB 2.0 480 MB/sn aktarım hızıyla uyumludur.

Teknik Özellikler

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