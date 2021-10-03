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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK5527C/00
USB-C 3.1 Hub, 4 Bağlantı Noktalı Mini HUB'a dönüştürülebilir
Çok yönlü USB-C 3.1, üç adet USB-A 3.0 ve bir adet USB-C şarj bağlantısı noktasından oluşan 4 bağlantı noktalı bir hub'a dönüştürülebilir.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
USB 3.0 süper hızlı 5 GB/sn iletim desteği, geriye dönük USB 2.0 480 MB/sn aktarım hızıyla uyumludur.
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