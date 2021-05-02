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Üretimden kaldırıldı

Selfie çubuğu

DLK3605L/00

Basit ve kullanımı kolay selfie çubuğu

Ürünün gövdesinde; kolayca bir tripoda dönüştürülebilen, boyu ayarlanabilir ve kaydırmalı bir kol ile gövdeden ayrılabilen bir uzaktan kumanda bulunur. Açı ayarlama özelliği sayesinde daha geniş bir görüş alanı elde edilebilir.

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Tek düğmeyle kontrol

Basit ve kullanımı kolay selfie çubuğu

Kolay ayarlanabilir düğme 360 derece izleme açısı sağlar

Kolay ayarlanabilir düğme 360 derece izleme açısı sağlar

Telefonu sadece bir parmak hareketiyle güvenli bir şekilde tutar ve bırakır

Telefonu sadece bir parmak hareketiyle güvenli bir şekilde tutar ve bırakır

Katlanabilir fiş ile optimum taşınabilirlik

Fiş, kullanılmadığında katlanarak hareket halinde taşınabilirliği artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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