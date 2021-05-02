Basit ve kullanımı kolay selfie çubuğu

Ürünün gövdesinde; kolayca bir tripoda dönüştürülebilen, boyu ayarlanabilir ve kaydırmalı bir kol ile gövdeden ayrılabilen bir uzaktan kumanda bulunur. Açı ayarlama özelliği sayesinde daha geniş bir görüş alanı elde edilebilir.