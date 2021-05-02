2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK3605L/00
Basit ve kullanımı kolay selfie çubuğu
Ürünün gövdesinde; kolayca bir tripoda dönüştürülebilen, boyu ayarlanabilir ve kaydırmalı bir kol ile gövdeden ayrılabilen bir uzaktan kumanda bulunur. Açı ayarlama özelliği sayesinde daha geniş bir görüş alanı elde edilebilir.
Kolay ayarlanabilir düğme 360 derece izleme açısı sağlar
Telefonu sadece bir parmak hareketiyle güvenli bir şekilde tutar ve bırakır
Fiş, kullanılmadığında katlanarak hareket halinde taşınabilirliği artıracak şekilde tasarlanmıştır.
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