2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK3532Q/00
Qi kablosuz şarj ile araç askı aparatı
Cep telefonunuzu kolayca takın. Döndürmek ve eğmek için esnek kol.
10 W
Qi kablosuz şarj
Aracınızın havalandırma deliğine takabileceğiniz bu montaj sistemi, cihazınızı yolda en kolay erişebileceğiniz şekilde yerleştirip sabitlemenizi sağlar.
10 W şarj performansı için Quickcharge şarj cihazı gerekir. Bu cihaz, duvar tipi şarj cihazınızın veya güç şeridinizin şarj standardını tespit ederek otomatik olarak daha yüksek şarj hızı sağlar.
Cihazınızı tek elle kolayca takıp çıkarmanız için iki uzatılabilir kol
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