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Üretimden kaldırıldı

Araç ve Masa Askı Aparatı

DLK3532Q/00

Qi kablosuz şarj ile araç askı aparatı

Cep telefonunuzu kolayca takın. Döndürmek ve eğmek için esnek kol.

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Telefonunuzu kolayca takın

Qi kablosuz şarj ile araç askı aparatı

  • 10 W

  • Qi kablosuz şarj

Gösterge paneli montaj sistemi

Aracınızın havalandırma deliğine takabileceğiniz bu montaj sistemi, cihazınızı yolda en kolay erişebileceğiniz şekilde yerleştirip sabitlemenizi sağlar.

Hızlı 10 W kablosuz şarj

10 W şarj performansı için Quickcharge şarj cihazı gerekir. Bu cihaz, duvar tipi şarj cihazınızın veya güç şeridinizin şarj standardını tespit ederek otomatik olarak daha yüksek şarj hızı sağlar.

Cihazınızı tek elle kolayca takıp çıkarmanız için

Cihazınızı tek elle kolayca takıp çıkarmanız için iki uzatılabilir kol

Teknik Özellikler

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