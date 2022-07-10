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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK3425NB/00
Manyetik Araç Montaj Aparatı
Yönü ayarlanabilir bilyalı montaj aparatı ile 360 derece ayarlama deneyimi elde edin. Montaj aparatını aracın klima havalandırmasına güvenli bir şekilde sabitleyin. Manyetik yüzey, iPhone'unuzun sabit şekilde tutulmasını sağlar. (iPhone 12 veya 13, manyetik montaj aparatı ile)
Havalandırma deliği
Mıknatıslı vantuz
iPhone 12 ve 13 serisi için
Bu montaj aparatı 360 derece dönerek, en iyi erişim ve araba kullanırken kolay görüntüleme için cihazınızı dikey veya yatay olarak konumlandırmanızı sağlar.
Bu kılıfın çıkarılabilir alt kısmı, cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde bağlamanızı sağlarken üst kısmıyla da cihazınızın korunmasını sağlar.
Bu montaj aparatı, aracınızda iPhone'unuzu sabit tutar ve Bluetooth kulaklığınızla eller serbest olarak konuşabilmenizi sağlar.
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