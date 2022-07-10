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Üretimden kaldırıldı

Telefon Montaj Aparatı

DLK3425NB/00

Manyetik Araç Montaj Aparatı

Yönü ayarlanabilir bilyalı montaj aparatı ile 360 derece ayarlama deneyimi elde edin. Montaj aparatını aracın klima havalandırmasına güvenli bir şekilde sabitleyin. Manyetik yüzey, iPhone'unuzun sabit şekilde tutulmasını sağlar. (iPhone 12 veya 13, manyetik montaj aparatı ile)

Tüm avantajları görüntüleyin

Klima havalandırması için

Manyetik Araç Montaj Aparatı

  • Havalandırma deliği

  • Mıknatıslı vantuz

  • iPhone 12 ve 13 serisi için

Kolay erişim için 360 derece dönme

Bu montaj aparatı 360 derece dönerek, en iyi erişim ve araba kullanırken kolay görüntüleme için cihazınızı dikey veya yatay olarak konumlandırmanızı sağlar.

Hızlı ve kolay bağlantı

Bu kılıfın çıkarılabilir alt kısmı, cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde bağlamanızı sağlarken üst kısmıyla da cihazınızın korunmasını sağlar.

Bluetooth kulaklığınızla eller serbest konuşun

Bu montaj aparatı, aracınızda iPhone'unuzu sabit tutar ve Bluetooth kulaklığınızla eller serbest olarak konuşabilmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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