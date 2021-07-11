Esnek boyun ve döner yatak ile güvenli araç montajı

iPod'unuzu esnek ve döner bir yatak içinde aracınıza güvenli bir şekilde monte edin. Boyun esnekliği en iyi konumlandırmayı sağlar, döner yatak ise kolay erişime ve iPod touch'u bir bakışta yatay görüntülemeye olanak verir.