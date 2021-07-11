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Üretimden kaldırıldı

Telefon Montaj Aparatı

DLK3423NB/00

Manyetik Araç Montaj Aparatı

Yönlendirme parçasını ayarlama özelliği sayesinde 360 derece deneyim elde edin. Ürünle birlikte verilen 3M yapıştırıcı ile montaj aparatını aracınıza güvenli bir şekilde takabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Manyetik Araç Montaj Aparatı

  • Mıknatıslı vantuz

Kolay erişim için 360 derece dönme

Bu montaj aparatı 360 derece dönerek, en iyi erişim ve araba kullanırken kolay görüntüleme için cihazınızı dikey veya yatay olarak konumlandırmanızı sağlar.

Esnek boyun ve döner yatak ile güvenli araç montajı

iPod'unuzu esnek ve döner bir yatak içinde aracınıza güvenli bir şekilde monte edin. Boyun esnekliği en iyi konumlandırmayı sağlar, döner yatak ise kolay erişime ve iPod touch'u bir bakışta yatay görüntülemeye olanak verir.

Hızlı ve kolay bağlantı

Bu kılıfın çıkarılabilir alt kısmı, cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde bağlamanızı sağlarken üst kısmıyla da cihazınızın korunmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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