2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK3422NB/00
Manyetik Araç Montaj Aparatı
Yönlendirme parçasını ayarlama özelliği sayesinde 360 derece deneyim elde edin. Ürünle birlikte verilen 3M yapıştırıcı ile montaj aparatını aracınıza güvenli bir şekilde takabilirsiniz.
Mıknatıslı vantuz
Bu montaj aparatı 360 derece dönerek, en iyi erişim ve araba kullanırken kolay görüntüleme için cihazınızı dikey veya yatay olarak konumlandırmanızı sağlar.
iPod'unuzu esnek ve döner bir yatak içinde aracınıza güvenli bir şekilde monte edin. Boyun esnekliği en iyi konumlandırmayı sağlar, döner yatak ise kolay erişime ve iPod touch'u bir bakışta yatay görüntülemeye olanak verir.
Bu kılıfın çıkarılabilir alt kısmı, cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde bağlamanızı sağlarken üst kısmıyla da cihazınızın korunmasını sağlar.
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