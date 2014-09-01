2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK03033B/97
Hepsi bir arada, biri için hepsi
İş veya eğlence için nerede ihtiyacınız olursa olsun yatay ve dikey görüntüleme ve stylus yuvası. Bu çekici, ince çizgili portföy ve yüksek kaliteli kaplama, sürekli hareket halinde olan profesyonellere güvenli koruma sağlamak için tüm imkanları sunuyor.
9 - 10 inç
Pembe
Tabletin altına kayarak kolayca katlanabilen kapak
Kılıf boyutu popüler tabletlerin çoğuna uyar, kılıf tabletinizi güvenle sarar ve korur
Tableti çiziklerden korumak için yüksek kaliteli portföy malzemesi ve kaplama