2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK03013B/97
Hepsi bir arada, biri için hepsi
İş veya eğlence için nerede ihtiyacınız olursa olsun yatay ve dikey görüntüleme ve stylus yuvası. Bu çekici, ince çizgili portföy ve yüksek kaliteli kaplama, sürekli hareket halinde olan profesyonellere güvenli koruma sağlamak için tüm imkanları sunuyor.
9 - 10 inç
Siyah
Yatay ve dikey görüntüleme için 360 derece dönme özelliğiyle ayarlanabilir çok açılı izleme modu
Tableti çiziklerden korumak için yüksek kaliteli portföy malzemesi ve kaplama
Stylus'u nereye giderseniz taşımak için kılıf içinde kullanışlı bir stylus yuvası özelliği