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Üretimden kaldırıldı

Universal Folio kılıf

DLK03013B/97

Hepsi bir arada, biri için hepsi

İş veya eğlence için nerede ihtiyacınız olursa olsun yatay ve dikey görüntüleme ve stylus yuvası. Bu çekici, ince çizgili portföy ve yüksek kaliteli kaplama, sürekli hareket halinde olan profesyonellere güvenli koruma sağlamak için tüm imkanları sunuyor.

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360 derece dönme özelliği

Hepsi bir arada, biri için hepsi

  • 9 - 10 inç

  • Siyah

Yatay ve dikey görüntüleme için 360 derece dönme

Yatay ve dikey görüntüleme için 360 derece dönme özelliğiyle ayarlanabilir çok açılı izleme modu

Tableti çiziklerden korur

Tableti çiziklerden korumak için yüksek kaliteli portföy malzemesi ve kaplama

Stylus'u nereye giderseniz taşımak için dahili stylus yuvası

Stylus'u nereye giderseniz taşımak için kılıf içinde kullanışlı bir stylus yuvası özelliği

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 329.7 kB
  • 21 July 2026

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