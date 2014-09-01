2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLK02043B/97
Hepsi bir arada, biri için hepsi
İş veya eğlence için nerede ihtiyacınız olursa olsun yatay ve dikey görüntüleme ve stylus yuvası. Bu çekici, ince çizgili portföy ve yüksek kaliteli kaplama, sürekli hareket halinde olan profesyonellere güvenli koruma sağlamak için tüm imkanları sunuyor.
7 - 8 inç
Altın Rengi
Yatay ve dikey görüntüleme için 360 derece dönme özelliğiyle ayarlanabilir çok açılı izleme modu
Kılıf boyutu popüler tabletlerin çoğuna uyar, kılıf tabletinizi güvenle sarar ve korur