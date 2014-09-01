Hepsi bir arada, biri için hepsi

İş veya eğlence için nerede ihtiyacınız olursa olsun yatay ve dikey görüntüleme ve stylus yuvası. Bu çekici, ince çizgili portföy ve yüksek kaliteli kaplama, sürekli hareket halinde olan profesyonellere güvenli koruma sağlamak için tüm imkanları sunuyor.