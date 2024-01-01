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    USB-A - Lightning

    DLC6541VB/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kaliteli USB-A - Lightning kablo Kaliteli USB-A - Lightning kablo Kaliteli USB-A - Lightning kablo
      -{discount-value}

      USB-A - Lightning

      DLC6541VB/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Kaliteli USB-A - Lightning kablo

      Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

      USB-A - Lightning

      Kaliteli USB-A - Lightning kablo

      Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

      Kaliteli USB-A - Lightning kablo

      Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

      USB-A - Lightning

      Kaliteli USB-A - Lightning kablo

      Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

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        USB-A - Lightning

        USB-A - Lightning

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        Kaliteli USB-A - Lightning kablo

        Silikon kaplı

        • Senkronizasyon ve Şarj
        • 1 m
        • Siyah

        USB 2.0 veri aktarımını destekler

        USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

        Esnek ve dayanıklı kablo tasarımı

        Plastik sarılı kablo tasarımı daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunar.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • Cep telefonları
          • PC ve dizüstü

        • Kablonun teknik özellikleri

          Uzunluk
          3 fit
          Uzunluk
          1  m
          Veri aktarım hızı
          480 MB/sn
          USB sürümü
          2,0

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Siyah
          Malzemeler
          PVC sarılı

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 14383 8

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          GTIN
          1 48 95229 14383 5

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          1
          GTIN
          2 48 95229 14383 2

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          100  cm

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