Kaliteli USB-C - USB-C kablo
Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
Mikro USB destekli cihazları şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
USB-C - USB-C Kablosu
Toplam:
recurring payment
Uyumluluk
Kablonun teknik özellikleri
Tasarım ve kaplama
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Ürün boyutları
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