Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
USB-C - USB-C
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USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
USB-C; artık cep telefonları, kameralar ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Power delivery); daha fazla güç ve hızlı şarj sağlayan USB güç akışı standardıdır.
Uyumluluk
Kablonun teknik özellikleri
Tasarım ve kaplama
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Ürün boyutları
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