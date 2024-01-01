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    USB-C - USB-C

    DLC5531C/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
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      USB-C - USB-C

      DLC5531C/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

      USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

      USB-C - USB-C

      Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

      USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

      Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

      USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

      USB-C - USB-C

      Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

      USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün

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        Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

        Siyah örgülü kablo

        • Senkronizasyon ve Şarj
        • 1 m
        • Siyah örgülü kablo

        USB 2.0 veri aktarımını destekler

        USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

        Yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

        En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

        Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

        USB-C; artık cep telefonları, kameralar ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Power delivery); daha fazla güç ve hızlı şarj sağlayan USB güç akışı standardıdır.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • Cep telefonları
          • PC ve dizüstü

        • Kablonun teknik özellikleri

          Uzunluk
          3 fit
          Uzunluk
          1  m
          Veri aktarım hızı
          480 MB/sn
          USB sürümü
          2,0

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Siyah
          Malzemeler
          Örgülü

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          EAN
          48 95229 14394 4

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          GTIN
          1 48 95229 14394 1

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          1
          GTIN
          2 48 95229 14394 8

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          100  cm

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