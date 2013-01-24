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Kaliteli ve örgülü USB-A - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizi şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-A - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizi şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Kaliteli ve örgülü USB-A - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizi şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-A - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizi şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
USB-A - Lightning
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kablonun teknik özellikleri
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton