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    USB-C - Lightning kablosu

    DLC5206L/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo
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      USB-C - Lightning kablosu

      DLC5206L/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

      iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB-C - Lightning kablosu

      Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

      iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün

      Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

      iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB-C - Lightning kablosu

      Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

      iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün

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        USB-C - Lightning kablosu

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

        • Senkronizasyon ve Şarj
        • 2 m
        • Siyah örgülü kablo
        • Power Delivery

        Kolay erişim ve rahatlık için ekstra uzun kablo

        Bazen daha kolay erişim ve daha fazla rahatlık için tek ihtiyacınız olan daha uzun bir kablodur

        Yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

        En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

        Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur

        İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPad
          • iPhone
          iPhone, iPad, iPod
          iPhone, iPad ve iPod için üretilmiştir

        • Kablonun teknik özellikleri

          Uzunluk
          6 ft
          Uzunluk
          2  m
          Maks. şarj hızı
          18  W
          Veri aktarım hızı
          480 MB/sn

        • Tasarım ve kaplama

          Malzemeler
          Örgülü

        • Ambalaj boyutları

          Brüt ağırlık
          0,049  kg
          Net ağırlık
          0,032  kg
          Dara ağırlığı
          0,017  kg
          Brüt ağırlık
          0,108  lb
          Net ağırlık
          0,071  lb
          Dara ağırlığı
          0,037  lb
          EAN
          48 95229 10384 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          34,5  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Uzunluk
          15,7  inç
          Genişlik
          13,6  inç
          Yükseklik
          9,1  inç
          Brüt ağırlık
          4,914  kg
          Net ağırlık
          1,152  kg
          Dara ağırlığı
          3,762  kg
          Brüt ağırlık
          10,833  lb
          Net ağırlık
          2,540  lb
          Dara ağırlığı
          8,294  lb
          GTIN
          1 48 95229 10384 6

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          19  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          20,5  cm
          Uzunluk
          7,5  inç
          Genişlik
          4,3  inç
          Yükseklik
          8,1  inç
          Brüt ağırlık
          0,694  kg
          Net ağırlık
          0,192  kg
          Dara ağırlığı
          0,502  kg
          Brüt ağırlık
          1,530  lb
          Net ağırlık
          0,423  lb
          Dara ağırlığı
          1,107  lb
          GTIN
          2 48 95229 10384 3

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