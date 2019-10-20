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Üretimden kaldırıldı

USB-C - Lightning kablosu

DLC5206L/00

Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 2 metre / 6,5 ft

  • Siyah örgülü kablo

  • Power Delivery

Kolay erişim ve rahatlık için ekstra uzun kablo

Bazen daha kolay erişim ve daha fazla rahatlık için tek ihtiyacınız olan daha uzun bir kablodur

10.000 kez gerilim testinden geçmiş

Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu

El altında bulundurmak için ideal yedek kablo

İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.

Teknik Özellikler

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