Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün
Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo. Tüm faydaları görün
USB-C - Lightning kablosu
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bazen daha kolay erişim ve daha fazla rahatlık için tek ihtiyacınız olan daha uzun bir kablodur
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
Uyumluluk
Kablonun teknik özellikleri
Tasarım ve kaplama
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton