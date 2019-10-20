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Üretimden kaldırıldı

USB-C - USB-C

DLC5206C/00

Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo

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Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 2 m

  • Siyah örgülü kablo

Kolay erişim ve rahatlık için ekstra uzun kablo

Bazen daha kolay erişim ve daha fazla rahatlık için tek ihtiyacınız olan daha uzun bir kablodur

10.000 kez gerilim testinden geçmiş

Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu

USB 3.0 veri aktarımını destekler

USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.

Teknik Özellikler

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