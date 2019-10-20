2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC5206C/00
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Senkronizasyon ve Şarj
2 m
Siyah örgülü kablo
Bazen daha kolay erişim ve daha fazla rahatlık için tek ihtiyacınız olan daha uzun bir kablodur
Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu
USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.
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