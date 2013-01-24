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Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli ve örgülü USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 2 metre uzunluğunda kaliteli kablo
USB-C - USB-C
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kablonun teknik özellikleri
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton