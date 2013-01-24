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1,2 m USB-A - Lightning kablosu
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
1,2 m USB-A - Lightning kablosu
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
1,2 m USB-A - Lightning kablosu
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
1,2 m USB-A - Lightning kablosu
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
USB-A - Lightning
Philips Online Mağaza fiyatı
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İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
Uyumluluk
Kablolar
Kablonun teknik özellikleri
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Tasarım ve kaplama
İç Karton
Ürün boyutları