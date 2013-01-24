1,2 m USB-A - Lightning kablosu

iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün