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    USB-A - Lightning

    DLC5204V/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 1,2 m USB-A - Lightning kablosu 1,2 m USB-A - Lightning kablosu 1,2 m USB-A - Lightning kablosu
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      USB-A - Lightning

      DLC5204V/00
      Genel Derecelendirme / 5

      1,2 m USB-A - Lightning kablosu

      iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün

      USB-A - Lightning

      1,2 m USB-A - Lightning kablosu

      iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün

      1,2 m USB-A - Lightning kablosu

      iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün

      USB-A - Lightning

      1,2 m USB-A - Lightning kablosu

      iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün

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        USB-A - Lightning

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        1,2 m USB-A - Lightning kablosu

        iPhone'unuza güç aktarımı

        • Senkronizasyon ve Şarj
        • 1,2 metre / 4 ft

        El altında bulundurmak için ideal yedek kablo

        İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.

        Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur

        İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          iPhone, iPad, iPod
          Lightning konektörüyle uyumlu tasarım
          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPad
          • iPod
          • iPhone

        • Kablolar

          Dahili
          USB - Lightning
          USB - Lightning

        • Kablonun teknik özellikleri

          Uzunluk
          1,2  m

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 11238 1
          Ambalaj sayısı
          36
          Yükseklik
          23  cm
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          34,5  cm
          Brüt ağırlık
          4,914  kg
          Brüt ağırlık
          10,833  lb
          Yükseklik
          9,1  inç
          Uzunluk
          15,7  inç
          Net ağırlık
          2,540  lb
          Net ağırlık
          1,152  kg
          Dara ağırlığı
          3,762  kg
          Dara ağırlığı
          8,294  lb
          Genişlik
          13,6  inç

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2  cm
          EAN
          48 95229 11238 4
          Yükseklik
          19,5  cm
          Genişlik
          10  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Derinlik
          0,8  inç
          Brüt ağırlık
          0,108  lb
          Brüt ağırlık
          0,049  kg
          Yükseklik
          7,7  inç
          Net ağırlık
          0,032  kg
          Net ağırlık
          0,071  lb
          Dara ağırlığı
          0,037  lb
          Dara ağırlığı
          0,017  kg
          Genişlik
          3,9  inç

        • Tasarım ve kaplama

          Malzemeler
          Örgülü ve metal kasalı

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,530  lb
          Brüt ağırlık
          0,694  kg
          GTIN
          2 48 95229 11238 8
          Yükseklik
          8,1  inç
          Yükseklik
          20,5  cm
          Uzunluk
          7,5  inç
          Uzunluk
          19  cm
          Net ağırlık
          0,423  lb
          Net ağırlık
          0,192  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,502  kg
          Dara ağırlığı
          1,107  lb
          Genişlik
          4,3  inç
          Genişlik
          11  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2  cm
          Derinlik
          0,8  inç
          Yükseklik
          3,9  inç
          Yükseklik
          10  cm
          Ağırlık
          0,071  lb
          Ağırlık
          0,032  kg
          Genişlik
          5  cm
          Genişlik
          2,0  inç

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