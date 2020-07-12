2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC5204V/00
Kaliteli ve örgülü USB-A - Lightning kablo
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Mevcut USB duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur!
Senkronizasyon ve Şarj
1,2 metre / 4 ft
Siyah örgülü kablo
İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.
Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
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