2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC5204T/00
Kaliteli ve örgülü 3'ü 1 arada kablo.
Mikro USB, USB-C ve Lightning konektörler bir arada. Bu kabloyla tüm mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
Senkronizasyon ve Şarj
1,2 metre / 4 ft
Siyah örgülü kablo
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
3'ü 1 arada kablo: 3 konektörlü bir kablo: Lightning, USB-C, Mikro USB - USB A kablosu. Bu kablo, tüm mobil aksesuarlarınıza uyacaktır.
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