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Üretimden kaldırıldı

3'ü 1 arada kablo: Lightning, USB-C, Mikro USB

DLC5204T/00

Kaliteli ve örgülü 3'ü 1 arada kablo.

Mikro USB, USB-C ve Lightning konektörler bir arada. Bu kabloyla tüm mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

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Kaliteli ve örgülü 3'ü 1 arada kablo.

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 1,2 metre / 4 ft

  • Siyah örgülü kablo

Esnek ve sert örgülü kablo tasarımı

USB 2.0 veri aktarımını destekler

USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

3'ü 1 arada kablo: Lightning, USB-C, Mikro USB

3'ü 1 arada kablo: 3 konektörlü bir kablo: Lightning, USB-C, Mikro USB - USB A kablosu. Bu kablo, tüm mobil aksesuarlarınıza uyacaktır.

Teknik Özellikler

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