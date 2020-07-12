2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC5204L/00
Kaliteli ve örgülü USB-C - Lightning kablo
iPhone ve iPad'inizle kullanırken PD destekli şarj cihazınızdan maksimum güç almak için bu USB-C - Lightning kabloya ihtiyacınız olacak. Ekstra esneklik için 1,2 metre uzunluğunda kaliteli kablo.
Senkronizasyon ve Şarj
1,2 metre / 4 ft
Siyah örgülü kablo
Power Delivery
İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.
Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
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