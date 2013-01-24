Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
1,2 m USB-C - USB-C Kablosu
Mevcut USB-CI veya USB-C sokete sahip otomobil şarj cihazınızla çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
1,2 m USB-C - USB-C Kablosu
Mevcut USB-CI veya USB-C sokete sahip otomobil şarj cihazınızla çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
1,2 m USB-C - USB-C Kablosu
Mevcut USB-CI veya USB-C sokete sahip otomobil şarj cihazınızla çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
1,2 m USB-C - USB-C Kablosu
Mevcut USB-CI veya USB-C sokete sahip otomobil şarj cihazınızla çalışır. İdeal bir yedek kablodur! Tüm faydaları görün
USB-C - USB-C
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
Uyumluluk
Kablonun teknik özellikleri
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton