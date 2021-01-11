2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC5203U/00
Kaliteli ve örgülü USB-A - Mikro Kablosu
Mevcut USB duvarınızla veya USB Mikro sokete sahip otomobil şarj cihazınızla çalışır. İdeal bir yedek kablodur!
Senkronizasyon ve Şarj
1 metre / 3,2 ft
Siyah örgülü kablo
Güçlendirilmiş kablo dayanıklılığı için şarj kablosuna Kevlar eklenmiştir
Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
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