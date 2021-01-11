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Üretimden kaldırıldı

USB - Mikro USB kablosu

DLC5203U/00

Kaliteli ve örgülü USB-A - Mikro Kablosu

Mevcut USB duvarınızla veya USB Mikro sokete sahip otomobil şarj cihazınızla çalışır. İdeal bir yedek kablodur!

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Kaliteli ve örgülü USB-A - Mikro Kablosu

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 1 metre / 3,2 ft

  • Siyah örgülü kablo

Ekstra güç için kabloya Kevlar eklenmiştir

Güçlendirilmiş kablo dayanıklılığı için şarj kablosuna Kevlar eklenmiştir

10.000 kez gerilim testinden geçmiş

Zorlu şartlarda kullanım için 10.000 defadan fazla gerilim testi yapılmış şarj kablosu

USB 2.0 veri aktarımını destekler

USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

Teknik Özellikler

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