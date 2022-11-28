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  • Kaliteli USB-C - USB-C kablo
  • Kaliteli USB-C - USB-C kablo
  • Kaliteli USB-C - USB-C kablo
  • Kaliteli USB-C - USB-C kablo

USB-C - USB-C

DLC4561CB/00

Kaliteli USB-C - USB-C kablo

USB-C özellikli cihazları şarj ederken daha fazla esneklik için 2 metre uzunluğundaki kaliteli kablo. GaN duvar tipi şarj cihazı ile 65 Watt dizüstü bilgisayar şarjını destekler.

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Kaliteli USB-C - USB-C kablo

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 2 m

  • Siyah

Yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

Esnek ve dayanıklı kablo tasarımı

Plastik sarılı kablo tasarımı daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunar.

USB 2.0 veri aktarımını destekler

USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları