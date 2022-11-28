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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLC4561CB/00
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
USB-C özellikli cihazları şarj ederken daha fazla esneklik için 2 metre uzunluğundaki kaliteli kablo. GaN duvar tipi şarj cihazı ile 65 Watt dizüstü bilgisayar şarjını destekler.
Senkronizasyon ve Şarj
2 m
Siyah
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
Plastik sarılı kablo tasarımı daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunar.
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
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