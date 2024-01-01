Kaliteli USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken ekstra esneklik için 1 metre uzunluğunda kaliteli kablo Tüm faydaları görün
USB-C - Lightning kablosu
Toplam:
recurring payment
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
Plastik sarılı kablo tasarımı daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunar.
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
Uyumluluk
Kablonun teknik özellikleri
Tasarım ve kaplama
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Ürün boyutları
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.