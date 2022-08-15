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Üretimden kaldırıldı

USB-C - USB-C

DLC3522C/00

Kaliteli USB-C - USB-C kablo

USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken sorunsuz esneklik için 0,5 metre uzunluğunda kaliteli kablo

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Kaliteli USB-C - USB-C kablo

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 0,5 m

  • Siyah

USB 2.0 veri aktarımını destekler

USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler

Yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

Esnek ve dayanıklı kablo tasarımı

Plastik sarılı kablo tasarımı daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunar.

Teknik Özellikler

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