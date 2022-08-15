2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC3522C/00
Kaliteli USB-C - USB-C kablo
USB-C destekli cihazlarınızı şarj ederken sorunsuz esneklik için 0,5 metre uzunluğunda kaliteli kablo
Senkronizasyon ve Şarj
0,5 m
Siyah
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
Plastik sarılı kablo tasarımı daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunar.
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