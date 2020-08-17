2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC3106V/00
USB-A - Lightning kablosu
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Ayrıca mevcut USB-C duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur!
Senkronizasyon ve Şarj
2 m
Apple Lightning kablosu için ideal yedek parça
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
USB 2.0 yüksek hızlı 480 Mbps veri aktarım hızını destekler
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