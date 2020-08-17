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Üretimden kaldırıldı

3'ü 1 arada kablo: Lightning, USB-C, Mikro USB

DLC3106T/00

3'ü 1 arada kablo

Mikro USB, USB-C ve Lightning konektörler bir arada. Bu kabloyla tüm mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

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2 metre / 6 ft uzunluğunda

3'ü 1 arada kablo

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 2 m

Apple Lightning kablosu için ideal yedek parça

Apple Lightning kablosu için ideal yedek parça

El altında bulundurmak için ideal yedek kablo

Birlikte verilen 30 pimli USB kablosu, iPhone veya iPod'unuzu iTunes ile senkronize etmek ve bilgisayarınız ya da USB şarj cihazınız üzerinden şarj işlemi yapabilmek için gereklidir. Kabloyu yanınızda taşıyarak, masanızda tutarak veya kaybettiğiniz kabloyla değiştirerek ihtiyacınız olan her an bağlantı kurabilir ve cihazınızı şarj edebilirsiniz.

Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur

İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.

Teknik Özellikler

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