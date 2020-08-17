El altında bulundurmak için ideal yedek kablo

Birlikte verilen 30 pimli USB kablosu, iPhone veya iPod'unuzu iTunes ile senkronize etmek ve bilgisayarınız ya da USB şarj cihazınız üzerinden şarj işlemi yapabilmek için gereklidir. Kabloyu yanınızda taşıyarak, masanızda tutarak veya kaybettiğiniz kabloyla değiştirerek ihtiyacınız olan her an bağlantı kurabilir ve cihazınızı şarj edebilirsiniz.