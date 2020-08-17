2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC3106T/00
3'ü 1 arada kablo
Mikro USB, USB-C ve Lightning konektörler bir arada. Bu kabloyla tüm mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
Senkronizasyon ve Şarj
2 m
Apple Lightning kablosu için ideal yedek parça
Birlikte verilen 30 pimli USB kablosu, iPhone veya iPod'unuzu iTunes ile senkronize etmek ve bilgisayarınız ya da USB şarj cihazınız üzerinden şarj işlemi yapabilmek için gereklidir. Kabloyu yanınızda taşıyarak, masanızda tutarak veya kaybettiğiniz kabloyla değiştirerek ihtiyacınız olan her an bağlantı kurabilir ve cihazınızı şarj edebilirsiniz.
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
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