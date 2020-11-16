2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC3106L/00
USB-C - Lightning kablosu
iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Ayrıca mevcut USB-C duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur!
Senkronizasyon ve Şarj
2 m
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
En yeni Type C uyumlu cihazlarınızla yüksek hızlı şarj için USB type C konektör
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