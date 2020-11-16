USB-C - Lightning kablosu

iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Ayrıca mevcut USB-C duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur!