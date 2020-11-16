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Üretimden kaldırıldı

USB-C - Lightning kablosu

DLC3106L/00

USB-C - Lightning kablosu

iPhone'unuzu Macbook'unuza bağlayarak müzik, uygulamalar, fotoğraflar, güncellemeler ve daha fazlasını senkronize edin. Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj edin. Ayrıca mevcut USB-C duvar veya otomobil şarj cihazınızla da çalışır. İdeal bir yedek kablodur!

Tüm avantajları görüntüleyin

USB-C - Lightning kablosu

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 2 m

Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur

İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.

Yüksek hızlı şarj için USB type C konektör

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Apple Lightning kablosu için ideal yedek parça

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Teknik Özellikler

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