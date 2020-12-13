2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC3104T/00
3'ü 1 arada kablo
Mikro USB, USB-C ve Lightning konektörler bir arada. Bu kabloyla tüm mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
Senkronizasyon ve Şarj
1,2 m
İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.
İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
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