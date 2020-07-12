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Üretimden kaldırıldı

USB-C - USB-C Kablosu

DLC3104C/00

1,2 m USB-C - USB-C kablosu

Cihazınızı bağlayarak şarj edin. Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur. İdeal bir yedek kablodur!

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1,2 m USB-C - USB-C kablosu

  • Senkronizasyon ve Şarj

  • 1,2 metre / 4 ft

El altında bulundurmak için ideal yedek kablo

İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde cihazı şarj etmek için kabloyu yanınızda taşıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal kablonun yerine kullanın.

Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur

İhtiyacınız olduğunda kolayca şarj edebilmeniz için duvar şarj cihazı, araç şarj cihazı veya bilgisayar gibi mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.

Teknik Özellikler

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