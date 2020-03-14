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    Hat kablosu

    DLC2103V/00
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    • 1,2 m USB A - Lightning Kablosu 1,2 m USB A - Lightning Kablosu 1,2 m USB A - Lightning Kablosu
      -{discount-value}

      Hat kablosu

      DLC2103V/00
      Genel Derecelendirme / 5

      1,2 m USB A - Lightning Kablosu

      Bu USB - Lightning kablosuyla telefonunuzu bağlayıp şarj edin. Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur. İdeal bir yedek kablodur!

      Bu ürün satışta değil

      Hat kablosu

      1,2 m USB A - Lightning Kablosu

      Bu USB - Lightning kablosuyla telefonunuzu bağlayıp şarj edin. Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur. İdeal bir yedek kablodur!

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        Hat kablosu

        Hat kablosu

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        1,2 m USB A - Lightning Kablosu

        Kaliteli yapı tasarımı

        Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          Uzunluk
          34.5  cm
          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          13.6  inç
          Genişlik
          24.5  cm
          Brüt ağırlık
          3.63  kg
          Yükseklik
          22.7  cm
          GTIN
          1 48 95229 10933 6
          Genişlik
          9.6  inç
          Yükseklik
          8.9  inç
          Net ağırlık
          1.008  kg
          Brüt ağırlık
          8.003  lb
          Net ağırlık
          2.222  lb
          Dara ağırlığı
          2.622  kg
          Dara ağırlığı
          5.780  lb

        • İç Karton

          Uzunluk
          11.5  cm
          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          4.5  inç
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          20.9  cm
          Genişlik
          4.3  inç
          Yükseklik
          8.2  inç
          Net ağırlık
          0.168  kg
          Brüt ağırlık
          0.48  kg
          Net ağırlık
          0.370  lb
          Brüt ağırlık
          1.058  lb
          Dara ağırlığı
          0.312  kg
          Dara ağırlığı
          0.688  lb
          GTIN
          2 48 95229 10933 3

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          19.5  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          3.5  cm
          Yükseklik
          7.7  inç
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 10933 9
          Genişlik
          2.0  inç
          Brüt ağırlık
          0.055  kg
          Derinlik
          1.4  inç
          Net ağırlık
          0.028  kg
          Brüt ağırlık
          0.121  lb
          Net ağırlık
          0.062  lb
          Dara ağırlığı
          0.027  kg
          Dara ağırlığı
          0.060  lb

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