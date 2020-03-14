Hat kablosu DLC2103V/00
1,2 m USB A - Lightning Kablosu
Bu USB - Lightning kablosuyla telefonunuzu bağlayıp şarj edin. Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur. İdeal bir yedek kablodur!
Bu ürün satışta değil
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1,2 m USB A - Lightning Kablosu
Bu USB - Lightning kablosuyla telefonunuzu bağlayıp şarj edin. Mevcut USB duvar veya araç şarj cihazlarıyla uyumludur. İdeal bir yedek kablodur!
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1,2 m USB A - Lightning Kablosu Kaliteli yapı tasarımı
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Dış Karton
Uzunluk
34.5
cm Ambalaj sayısı
36 Uzunluk
13.6
inç Genişlik
24.5
cm Brüt ağırlık
3.63
kg Yükseklik
22.7
cm GTIN
1 48 95229 10933 6 Genişlik
9.6
inç Yükseklik
8.9
inç Net ağırlık
1.008
kg Brüt ağırlık
8.003
lb Net ağırlık
2.222
lb Dara ağırlığı
2.622
kg Dara ağırlığı
5.780
lb
İç Karton
Uzunluk
11.5
cm Ambalaj sayısı
6 Uzunluk
4.5
inç Genişlik
11
cm Yükseklik
20.9
cm Genişlik
4.3
inç Yükseklik
8.2
inç Net ağırlık
0.168
kg Brüt ağırlık
0.48
kg Net ağırlık
0.370
lb Brüt ağırlık
1.058
lb Dara ağırlığı
0.312
kg Dara ağırlığı
0.688
lb GTIN
2 48 95229 10933 3
Ambalaj boyutları
Yükseklik
19.5
cm Genişlik
5
cm Derinlik
3.5
cm Yükseklik
7.7
inç Birlikte verilen ürün sayısı
1 EAN
48 95229 10933 9 Genişlik
2.0
inç Brüt ağırlık
0.055
kg Derinlik
1.4
inç Net ağırlık
0.028
kg Brüt ağırlık
0.121
lb Net ağırlık
0.062
lb Dara ağırlığı
0.027
kg Dara ağırlığı
0.060
lb
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