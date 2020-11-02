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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLC1501A/00
Type-C - USB Adaptörü
Type-C girişinize USB bağlantısı sağlar. Herhangi bir USB-C bağlantı noktasını USB-A bağlantı noktasına dönüştürün ve harici sabit sürücüler, telefonlar, fareler, yazıcılar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli USB-A aygıtlarını bağlayın.
USB 3.0
USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.
İnce ve ergonomik tasarım sayesinde her yere rahatça sığar.
Esnek yapı, kolayca takıp çıkarma imkanı sunar.
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