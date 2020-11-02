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Üretimden kaldırıldı

USB-C - USB-A dişi

DLC1501A/00

Type-C - USB Adaptörü

Type-C girişinize USB bağlantısı sağlar. Herhangi bir USB-C bağlantı noktasını USB-A bağlantı noktasına dönüştürün ve harici sabit sürücüler, telefonlar, fareler, yazıcılar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli USB-A aygıtlarını bağlayın.

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Type-C - USB Adaptörü

  • USB 3.0

USB 3.0 veri aktarımını destekler

USB 3.0 yüksek hızlı 5 Gbps aktarım hızını destekler.

İnce ve hafif tasarım

İnce ve ergonomik tasarım sayesinde her yere rahatça sığar.

Esnek yapı sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilir

Esnek yapı, kolayca takıp çıkarma imkanı sunar.

Teknik Özellikler

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