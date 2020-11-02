Type-C - USB Adaptörü

Type-C girişinize USB bağlantısı sağlar. Herhangi bir USB-C bağlantı noktasını USB-A bağlantı noktasına dönüştürün ve harici sabit sürücüler, telefonlar, fareler, yazıcılar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli USB-A aygıtlarını bağlayın.