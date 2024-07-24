2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL709NCAGCW/00
DDL709-FVP-7HWS
Yüz kimliğinizi akıllı bir şekilde yakalayın
Philips yüz tanıma özellikli kapı kilidi ile temassız kapı açma deneyimi yaşayın. 3D yüz tanıma özelliğiyle kilit açma teknolojisi sayesinde kilit, kapıya yaklaştığınızda hızlı ve rahat kilit açma olanağı sağlamak için yüz özelliklerini tespit eder.
Uzaktan görüntülü interkom
3D yüz tanıma özellikli kilit açma
4 inç IPS ekran
Gerçek zamanlı Wi-Fi bağlantısı
70 mm'lik bir yatay mesafe ile
İnsan gözünün görüşünü taklit eden ve insanların yüzlerindeki 3D özellikleri tanıyan çift kamerayla kilidimiz, fotoğraflardaki ve videolardaki kişileri makyajlı olsalar dahi etkili bir şekilde tespit edebilir. Ultrasonik sensör*, kilidin 1 metre yakınına yaklaştığınızda yüz doğrulama işlemini başlatır ve başarılı tanıma durumunda kapı dilini otomatik olarak geri çeker. Fazla adımla uğraşmadan zahmetsizce içeri girin!
Philips yüz tanıma özellikli kapı kilidi, Wi-Fi bağlantısını destekleyerek gerçek zamanlı güncellemelerle sürekli bilgi almanızı sağlar. Uygulamaya bağlandıktan sonra sadece video düğmesine dokunarak erişim geçmişini görüntüleyebilir, geçici PIN kodlarını uzaktan gönderebilir ve kapınızın önünü gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz.
Akıllı kilidimiz, biri kapı zilini çaldığında Uygulamanıza anında bildirim gönderir. Tek bir dokunuşla gerçek zamanlı, iki yönlü bir dahili görüşme yapabilir ve dışarıyı uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kapı ziline basıldığında kilit, otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder, böylece bağlantı kesilse bile ziyaretçi bilgilerini erişim geçmişi üzerinden her zaman kontrol edebilirsiniz.
Yorumlar
Uygulama: Philips EasyKey Plus Uygulamasını ifade eder.
Ultrasonik sensör: Varsayılan olarak etkinleştirilen ve yüz tanımayla uyanma özelliğiyle etkinleştirildiğinde 1 metre (+0,05 metre tolerans) algılama mesafesine sahip olan bir yakınlık sensörüdür.
Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olan kullanıcılar depolanan video geçmişine erişebilir. Diğer kullanıcılar yalnızca yüksek çözünürlüklü anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
2 metre: Anormallik durumunda ultrasonik sensör tarafından algılanan maksimum mesafe. Gezinme alarmı işlevi varsayılan olarak devre dışıdır ancak Uygulama aracılığıyla etkinleştirilebilir ve algılama mesafeleri 1 metre, 1,5 metre veya 2 metre olarak ayarlanabilir.
3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.