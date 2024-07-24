Her yerde evinizle bağlantıda kalın

Akıllı kilidimiz, biri kapı zilini çaldığında Uygulamanıza anında bildirim gönderir. Tek bir dokunuşla gerçek zamanlı, iki yönlü bir dahili görüşme yapabilir ve dışarıyı uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kapı ziline basıldığında kilit, otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder, böylece bağlantı kesilse bile ziyaretçi bilgilerini erişim geçmişi üzerinden her zaman kontrol edebilirsiniz.