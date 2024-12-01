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Uzman tavsiyeleri ve ilham
DDL702FAABW/97
Avuç içiyle kilit açma
Basit bir avuç içi taramasıyla kilit açma özelliğini keşfedin! Philips DDL702-MVP-17HWS, avucunuzdaki damarları tanıyarak avucunuzu gösterdiğiniz an kilidi açar. Aileniz için temasa gerek duymayan boyutsal algılamayla kapı erişimi rahatlığının keyfini çıkarın.
Avuç içi damar tanıma
Uzaktan görüntülü interkom
Radar hareket algılama
4 inç LCD ekran
60 mm kapı yatay mesafesi ile
Basit bir avuç içi taraması, siz yaklaşırken kapıyı anında açar. Avuç içi damar tanıma, akan kanda bulunan hemoglobinin yakın kızılötesi ışık soğurmasını kullanarak hassas görüntüler yakalar ve avuç içi damar karşılaştırması yoluyla güvenli kilit açmaya olanak tanır. Canlı tanıma özelliğiyle birlikte hassas, güvenli olmasının yanı sıra eller serbest avantajı da sunarak sığ parmak izi ve parmağın kuru olması gibi sorunların üstesinden gelir. Tüm aile için uygundur.
DDL702-MVP-17HWS, ağa bağlandıktan ve Home Access Uygulamasıyla* eşleştirildikten sonra kapı zili mesajlarını, erişim kayıtlarını ve kilitleme ile ilgili anormal durum uyarılarını açılır bildirimler yoluyla doğrudan telefonunuza gönderir. Böylece ön kapınızın durumunu her zaman, her yerde zahmetsizce izleyebilir, güvenlikle birlikte iç rahatlığı elde edersiniz.
Ziyaretçi kapı zilini çaldığında kilit, Uygulamanıza hızlı bir bildirim gönderir. Aramayı kabul etmek, sorunsuz iki yönlü sesli sohbete başlamak ve kapınızı uzaktan kontrol etmek için bildirime dokunun. Görsel kapı dürbünü, kapı zili çaldığında otomatik olarak fotoğraf veya video kaydı alır. Aramayı kaçırsanız bile ziyaretçi günlüklerini istediğiniz zaman mesaj geçmişi aracılığıyla inceleyebilirsiniz.
Yorumlar
Uygulama: DDL702-MVP-17HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır.
Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olan kullanıcılar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir. Aksi takdirde kullanıcılar, yalnızca yüksek tanımlı anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir. Programda kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayın: 1 metrede yüksek hassasiyet, 0,5 metrede düşük hassasiyet. Kapıda bekleme süresi 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye veya 60 saniye olarak ayarlanabilir.
Mekanik elektronik yuva: Dış motor ve elektronik algılama özelliklerine sahip yuvayı ifade eder. Yardımcı cıvata tarafından tetiklendiğinde ve kapı kilidinin kapalı durumda olduğu algılandığında dış motor, kilit dilini devreye alarak kilitleme işlemini tamamlar.
10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.
3 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
Gerçek sesli navigasyon: Varsayılan olarak İngilizcedir ancak kilidin ayarları yoluyla kolayca diğer dillerle değiştirilebilir.