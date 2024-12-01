Eller serbest avuç içi tarama özelliği

Basit bir avuç içi taraması, siz yaklaşırken kapıyı anında açar. Avuç içi damar tanıma, akan kanda bulunan hemoglobinin yakın kızılötesi ışık soğurmasını kullanarak hassas görüntüler yakalar ve avuç içi damar karşılaştırması yoluyla güvenli kilit açmaya olanak tanır. Canlı tanıma özelliğiyle birlikte hassas, güvenli olmasının yanı sıra eller serbest avantajı da sunarak sığ parmak izi ve parmağın kuru olması gibi sorunların üstesinden gelir. Tüm aile için uygundur.