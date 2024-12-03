Eller serbest kullanım kolaylığı ile

Philips DDL702-FVP-7HWS kilidinin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü tetiklenir ve yüz tanıma modülü uyandırılır. Çift ön kameralar, üç boyutlu yüz özelliklerini otomatik olarak yakalayarak insan gözünün görüşünü taklit eder. Bu sayede görüntü, videolar, makyaj ve daha fazlasının etkili bir şekilde tanımlanması ile yüz kilidiyle açma işlevi zahmetsizce çalışır ve kapıyı manuel olarak açma gerekliliği ortadan kalkar.