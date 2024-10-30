Ziyaretçileriniz için sorunsuz giriş

DDL610-5HBS'yi ağ geçidine bağladıktan sonra geçici PIN kodlarını* uzaktan oluşturmak ve paylaşmak için mobil uygulamayı kullanın. 6 saat boyunca geçerli olan tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Bunlar farklı ziyaretçilerin kolaylıkla kullanabileceği şekilde uyarlanmıştır.