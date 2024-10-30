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  • Uzaktan akıllı kontrol
  • Uzaktan akıllı kontrol
  • Uzaktan akıllı kontrol
  • Uzaktan akıllı kontrol
  • Uzaktan akıllı kontrol
  • Uzaktan akıllı kontrol
  • Uzaktan akıllı kontrol

6000 seriesAkıllı kollu kapı kilidi

DDL610LKCKB/00

Uzaktan akıllı kontrol

Philips DDL610-5HBS ile gerçek zamanlı uzaktan akıllı kontrol dünyasına atılın! Bir ağ geçidine bağlayıp telefonunuzla senkronize etmeniz yeterli. Artık uzaktan kilidi açıp erişim günlüklerine ve uyarılara her yerden erişebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Çok yönlü etkileşim, çevrimiçi güvenlik

Uzaktan akıllı kontrol

  • Ağ geçidiyle çalışma*

  • Uzaktan erişim kilidi açma

  • "0" tuşuyla sessize alın

  • Kapı dürbününden izinsiz erişimi önleme

  • 70 mm kapı yatay mesafesi ile

Her zaman kapınızdan haberdar olun

Her zaman kapınızdan haberdar olun

Ağ geçidine bağlandıktan sonra DDL610-5HBS, mesafe sınırlaması olmadan kapı kilidi durumunu zahmetsizce izlemenize, kilit açma kayıtlarına ve kapı zili günlüklerine erişmenize ve uyarı kayıtlarını mobil uygulama üzerinden görüntülemenize olanak tanır.

Tek dokunuşla kapıya anında erişim

Tek dokunuşla kapıya anında erişim

Ağ geçidine bağlanın, ardından DDL610-5HBS'ye uzaktan erişmek için uygulamanın kilit açma düğmesine dokunun. Evde veya dışarıda tek dokunuşla kapı açma rahatlığının keyfini çıkarın.

Ziyaretçileriniz için sorunsuz giriş

Ziyaretçileriniz için sorunsuz giriş

DDL610-5HBS'yi ağ geçidine bağladıktan sonra geçici PIN kodlarını* uzaktan oluşturmak ve paylaşmak için mobil uygulamayı kullanın. 6 saat boyunca geçerli olan tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Bunlar farklı ziyaretçilerin kolaylıkla kullanabileceği şekilde uyarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Ağ geçidi: Birlikte verilen aksesuar, DDL610-5HBS, uzaktan çalışma için ağ geçidi üzerinden ağa bağlanır.

  2. Geçici PIN kodları: Tek seferlik, yinelenen ve zaman sınırlı kodlar toplu olarak geçici PIN kodları şeklinde adlandırılır.

  3. Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.

  4. Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zamanlarda tekrar kullanılabilen kodlardır.

  5. Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.

  6. 0,5 saniye: Dahili test raporu verilerinden elde edilmiştir.

  7. 10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.

  8. Diğer seri: Kapı kalınlığı bu aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.

  9. Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.