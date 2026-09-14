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  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı
  • Isıya ve hava koşullarına dayanıklı

Yeni

5000 SeriesAkıllı üst kilit

DDL505Z00KB

DDL505-5HBS

2 Ödüller

Isıya ve hava koşullarına dayanıklı

Dış mekan ortamları için tasarlanan DDL505-5HBS, gelişmiş toz ve su direnci sağlar. 70°C'de 8 saat boyunca güvenilir bir şekilde çalıştığı test edilmiştir; güneş, yağmur ve aşırı hava koşullarına dayanıklıdır ve evinizi her koşulda korur.

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Güvenilir dış mekan kullanımını destekler

Isıya ve hava koşullarına dayanıklı

  • IP55 sertifikalı*

  • 70°C* ısıya karşı dayanıklı

  • Home Access Uygulaması ile çalışır*

  • Otomatik kilitleme

Zorlu koşullara meydan okur

DDL505-5HBS, her biri 8 saat boyunca -25°C ve 70°C sıcaklıklarda test edilerek aşırı sıcaklıklar altında güvenilir çalışma için doğrulanmıştır. Evinizin girişinde güvenilir koruma sağlamak için ısıya, soğuğa ve önemli sıcaklık değişikliklerine dayanıklıdır.

Dış mekan ortamları için güvenilir koruma

DDL505-5HBS, güvenilir toz ve su direnci sağlayan IP55* koruma testini geçmiştir. Toz girişini etkin bir şekilde önler ve her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır, böylece dış mekanda güvenilir bir şekilde kullanılabilir ve zorlu hava koşullarında dengeli bir çalışma sağlanır.

Uzaktayken kapınızın önünde olup bitenleri görün

DDL505-5HBS, bir ağ geçidi üzerinden ağa bağlanmanızı sağlayan Home Access Uygulaması ile çalışır. Kilitleme işlemi kayıtlarını, kapı zili bildirimlerini ve giriş günlüklerini dilediğiniz zaman uygulamada kolayca kontrol edebilirsiniz. Anormal uyarılar, kapı eşiğinizin durumu hakkında sizi bilgilendiren ve içinizin rahat etmesini sağlayan açılır bildirimler olarak gönderilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yasal Uyarılar

  1. IP55: IP değerleri, muhafaza koruma seviyelerini tanımlar. İlk "5" değeri toz korumasını belirtir, bu da sınırlı toz girişinin normal çalışmayı etkilemeyeceği anlamına gelir. İkinci "5" ise su sıçramalarına karşı koruma sağlayarak, sürekli düşük basınçlı su püskürtme sırasında en az 3 dakika boyunca normal çalışma sağlanacağını ifade eder.

  2. 70°C: Dahili testler, cihazın 70°C'lik bir ortamda 8 saat boyunca gücünü koruyabildiğini ve normal şekilde çalışmaya devam edebileceğini göstermektedir.

  3. Uygulama: DDL505-5HBS, Home Access Uygulaması ile çalışır.

  4. Erişim kontrol PIN'i: Bir kerelik kodlar, yinelenen kodlar ve zaman sınırlı kodlar gibi çeşitli geçici PIN çözümleri için kullanılan genel bir terimdir.

  5. Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.

  6. Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zamanlarda tekrar kullanılabilen kodlardır.

  7. Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.

  8. 6 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.

  9. Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.