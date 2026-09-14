Dış mekan ortamları için güvenilir koruma

DDL505-5HBS, güvenilir toz ve su direnci sağlayan IP55* koruma testini geçmiştir. Toz girişini etkin bir şekilde önler ve her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır, böylece dış mekanda güvenilir bir şekilde kullanılabilir ve zorlu hava koşullarında dengeli bir çalışma sağlanır.