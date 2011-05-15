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Üretimden kaldırıldı

iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

DCM580/12

Ses kulesi

Philips Docking sistemi DCM580 ile derin etki yaratan gerçek sesin tadını çıkarın. Kule tasarımı iPhone/iPod aygıtlarını, CD'leri ve USB aygıtlarını destekler. LivingSound teknolojisi, en iyi dinleme deneyimi için sesi oda içinde eşit şekilde dağıtır.

Tüm avantajları görüntüleyin

LivingSound ile daha güçlü, gerçek stereo ses

Ses kulesi

140W RMS toplam çıkış gücü

140W RMS toplam çıkış gücü

RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Dahili subwoofer içeren 4.1 hoparlör sistemi

Dahili subwoofer içeren 4.1 hoparlör sistemi.

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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