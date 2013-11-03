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Üretimden kaldırıldı

Klasik mikro ses sistemi

DCM3100/12

2.5

| (2) İncelemeler

Mükemmel müzikle rahatlayın

Bu klasik Philips mikro sistem ile müzik keyfini ayrıntılı ve doğal seslerle yaşayın. iPod/ iPhone cihazınızı şarj edip bu cihazlardan müzik dinleyebilir; MP3-CD oynatma, MP3 Link ve USB Direct özellikleriyle zengin bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Mükemmel müzikle rahatlayın

  • iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

  • 60W

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Rahat erişim için motorlu CD yükleyici

Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

5
3
2

03/11/2013

Türkiye

Türkiye

Müzik seti söylenen özelliklerini karşılıyor, bence yeterli.

Önceliğim DMC3020 - MCM1110 - MCM2150/12 modelleriydi. Mağazada bu DCM3100 çıktı karşıma ve bunu aldım. Öncelikle desteklediği teknik detaylar, subwoofer vs hepsi kaliteli. Ses-Bass vb netliği gücü hoşuma gitti pişman etmedi. En çok beğendiğim tarafı, üzerindeki USB Direct ve MP3Link özelliği, RDS Radyo desteği harika. Yalnız bir kötü tarafı var: üründe kullanılan CD sürücüsü biraz garip, orjinal Müzik(audio) CD'lerini çalarken takılıyor çoğu zaman oynatmıyor, fakat MP3 kayıtlı CD'ler de sorunsuz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM3100 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM3100 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

Do not buy! Satın Almayın!

Satın Aldığım ürünün saati ve usb bağlantısı çalışmıyor. Aldığım gün servise götürün dediler. Clock and usb conection not work. That day I did buy, Seller and Philips customer service told me go to the techical service.

Bu değerlendirme DCM3100 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Bu değerlendirme DCM3100 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

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