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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

DCM2060/12

Evinize yakışan ses sistemi

Bırakın taşınabilir müziğiniz evde de çalsın. Bu Philips DCM2060/12 mikro müzik sistemi, iPod/iPhone/iPad ürünlerine uygun bağlantı istasyonu ve taşınabilir cihazlar için bir USB Direct ile birlikte gelir. İster duvara monte edin ister masa üstünde kullanın, sisteminiz her zaman mükemmel görünecektir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Evinize yakışan ses sistemi

  • iPod/iPhone/iPad için Dock

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları