2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DCM186/12
Sesin tutkusu
iPod/iPhone'unuzu bu Philips Mikro sistem üzerine bağlayıp şarj ettiğinizde, güce ve zengin sese bağlanın. Dinamik Bas Kuvvetlendirme kulaklarınızı okşarken, kompakt tasarımı bulunduğu ortamı genişletecek ve duyularınızı baştan çıkaracak.
iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
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