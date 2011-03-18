Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.