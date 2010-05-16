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Üretimden kaldırıldı

Cube mikro ses sistemi

DCM105/12

Ses tutkusu

iPod çalarınızı dock cihazına yerleştirin. Tek bir kumanda kullanarak müziğinizi dinleyin. Üstün ses ve şık tasarım. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tüm gün boyunca istediğiniz gibi müziğin keyfini çıkarın.

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Evinize yakışan ses

Ses tutkusu

  • iPod için dock

Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar

Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar. Az yer kaplayan set, modern tasarımı ve boyutları ile her odaya sığar.

iPod'dan müzik dinleme ve şarj

iPod'dan müzik dinleme ve şarj

CD, CD-R ve CD-RW çalar

CD, CD-R ve CD-RW çalar

Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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