RadioVIS ve DAB+/FM kontrolüyle ücretsiz DigitalRadio uygulaması

DAB istasyonlarını İnternet ile bir araya getiren RadioDNS'in sunduğu güçlü bir özellik olan RadioVIS ile ekstra radyo içeriklerine ulaşın. RadioVIS sayesinde, gerçek zamanlı İnternet içeriğiyle birleşen radyo, çok daha zengin bir deneyime dönüşür. Web bilgilerinin radyo fonksiyonuyla birleşmesiyle DAB yayınlarına haberler, trafik güncellemeleri, reklamlar ve çok daha fazlasını içeren renkli slayt gösterileri eşlik eder; böylece radyo istasyonları çok daha derinlikli bilgiler verebilir. RadioVIS'i kullanmak için tek yapmanız gereken Apple App Store'a gidip ücretsiz Philips DigitalRadio uygulamasını indirmek. Böylece tüm DAB+ ve FM radyolarına da ulaşabilirsiniz.