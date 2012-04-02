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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

DCB852/10

Sesin büyüsü

Bu Philips Mikro Hi-Fi sistemi ile tarzınızı sergileyin. Net, parazitsiz sinyal alımıyla DAB+ radyo dinleyin, ücretsiz DigitalRadio uygulaması ile kontrol sizde olsun ve RadioVIS ile zengin görsel bilgilere ulaşın. USB veya MP3-Link üzerinden CD çalın ve portatif cihazlarınızdan müzik dinleyin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Sesin büyüsü

  • iPod/iPhone/iPad için Dock

  • DAB+

30 W RMS toplam çıkış gücü

30 W RMS toplam çıkış gücü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

RadioVIS ve DAB+/FM kontrolüyle ücretsiz DigitalRadio uygulaması

DAB istasyonlarını İnternet ile bir araya getiren RadioDNS'in sunduğu güçlü bir özellik olan RadioVIS ile ekstra radyo içeriklerine ulaşın. RadioVIS sayesinde, gerçek zamanlı İnternet içeriğiyle birleşen radyo, çok daha zengin bir deneyime dönüşür. Web bilgilerinin radyo fonksiyonuyla birleşmesiyle DAB yayınlarına haberler, trafik güncellemeleri, reklamlar ve çok daha fazlasını içeren renkli slayt gösterileri eşlik eder; böylece radyo istasyonları çok daha derinlikli bilgiler verebilir. RadioVIS'i kullanmak için tek yapmanız gereken Apple App Store'a gidip ücretsiz Philips DigitalRadio uygulamasını indirmek. Böylece tüm DAB+ ve FM radyolarına da ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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