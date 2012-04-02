2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DCB852/10
Sesin büyüsü
Bu Philips Mikro Hi-Fi sistemi ile tarzınızı sergileyin. Net, parazitsiz sinyal alımıyla DAB+ radyo dinleyin, ücretsiz DigitalRadio uygulaması ile kontrol sizde olsun ve RadioVIS ile zengin görsel bilgilere ulaşın. USB veya MP3-Link üzerinden CD çalın ve portatif cihazlarınızdan müzik dinleyin.
iPod/iPhone/iPad için Dock
DAB+
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
DAB istasyonlarını İnternet ile bir araya getiren RadioDNS'in sunduğu güçlü bir özellik olan RadioVIS ile ekstra radyo içeriklerine ulaşın. RadioVIS sayesinde, gerçek zamanlı İnternet içeriğiyle birleşen radyo, çok daha zengin bir deneyime dönüşür. Web bilgilerinin radyo fonksiyonuyla birleşmesiyle DAB yayınlarına haberler, trafik güncellemeleri, reklamlar ve çok daha fazlasını içeren renkli slayt gösterileri eşlik eder; böylece radyo istasyonları çok daha derinlikli bilgiler verebilir. RadioVIS'i kullanmak için tek yapmanız gereken Apple App Store'a gidip ücretsiz Philips DigitalRadio uygulamasını indirmek. Böylece tüm DAB+ ve FM radyolarına da ulaşabilirsiniz.
Yorumlar
Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.