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Üretimden kaldırıldı

iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

DC315/12

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Çift alarmlı Philips saatli radyonuzda iPhone/iPod müziklerinizle güzel bir güne başlayın. Birden fazla kaynak özelliğine sahip olan şık sistem, taşınabilir cihazlardan veya radyodan seçtiğiniz müzikle uyanmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • 8W

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.