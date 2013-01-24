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    iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

    DC315/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın!
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      iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

      DC315/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Çift alarmlı Philips saatli radyonuzda iPhone/iPod müziklerinizle güzel bir güne başlayın. Birden fazla kaynak özelliğine sahip olan şık sistem, taşınabilir cihazlardan veya radyodan seçtiğiniz müzikle uyanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Çift alarmlı Philips saatli radyonuzda iPhone/iPod müziklerinizle güzel bir güne başlayın. Birden fazla kaynak özelliğine sahip olan şık sistem, taşınabilir cihazlardan veya radyodan seçtiğiniz müzikle uyanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Çift alarmlı Philips saatli radyonuzda iPhone/iPod müziklerinizle güzel bir güne başlayın. Birden fazla kaynak özelliğine sahip olan şık sistem, taşınabilir cihazlardan veya radyodan seçtiğiniz müzikle uyanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Çift alarmlı Philips saatli radyonuzda iPhone/iPod müziklerinizle güzel bir güne başlayın. Birden fazla kaynak özelliğine sahip olan şık sistem, taşınabilir cihazlardan veya radyodan seçtiğiniz müzikle uyanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Güne kendi tarzınızda başlayın!

        Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

        • 8W
        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        8W RMS toplam çıkış gücü

        8W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 8W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • Müzik çalma

          Bağlantılı oynatma modları
          • hızlı ileri ve geri
          • önceki ve sonraki parça
          • oynatma ve duraklatma

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM anteni
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • sesli alarm
          • radyo alarmı
          • alarm tekrarı (erteleme)
          • çift alarm
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Şarj cihazı
          • iPhone
          • iPod

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Çıkış gücü
          2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          2
          Hoparlör sürücüleri
          Neodinyum manyetik sistemi

        • Bağlantı

          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          1,26  kg
          Ana karton genişliği
          420  mm
          Ana karton yüksekliği
          223  mm
          Ana karton derinliği
          160  mm
          Ana karton miktarı
          2
          Ana karton ağırlığı
          2,72  kg
          Ambalaj genişliği
          205  mm
          Ambalaj yüksekliği
          205  mm
          Ambalaj derinliği
          150  mm
          Ağırlık
          0,98  kg
          Ana ünite derinliği
          79  mm
          Ana ünite yüksekliği
          80  mm
          Ana ünite genişliği
          216  mm
          Ürün derinliği
          130  mm
          Ürün yüksekliği
          183  mm
          Ürün genişliği
          183  mm

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
          • AC-DC adaptörü
          Diğerleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          Garanti
          Garanti Belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • AC/DC adaptörü
        • Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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