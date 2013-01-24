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- 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
- AC-DC Adaptörü
- Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu
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En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..
docking eğlence sistemi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu sistemde 3W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
iPod'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde iPod'unuzu doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken iPod'unuzun pilinin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, iPod'unuz otomatik olarak şarj edilir.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
iPod uyumluluğu
Tuner/Alım/İletim
Müzik Çalma
Kullanılabilirlik
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