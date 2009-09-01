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Üretimden kaldırıldı

docking eğlence sistemi

DC190/12

En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..

Tüm avantajları görüntüleyin

iPod ve radyodan

En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

3W RMS toplam çıkış gücü

3W RMS toplam çıkış gücü

Bu sistemde 3W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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