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    docking eğlence sistemi

    DC190/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • En sevdiğiniz ezgilerle uyanın En sevdiğiniz ezgilerle uyanın En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
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      docking eğlence sistemi

      DC190/12
      Genel Derecelendirme / 5

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking eğlence sistemi

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking eğlence sistemi

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      DC190 Philips Dock bağlantılı eğlence sistemiyle iPod'unuzdaki şarkıları dinleyerek uyanın. Çift alarm özelliğine sahip olan ayna kaplamalı bu şık sistem, MP3 Link üzerinden diğer taşınır cihazlarınızdaki şarkıları dinleyerek güne keyifli bir başlangıç yapmanıza olanak sağlar..

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        docking eğlence sistemi

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        En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

        iPod ve radyodan

        3W RMS toplam çıkış gücü

        3W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 3W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        iPod'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde iPod'unuzu doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken iPod'unuzun pilinin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, iPod'unuz otomatik olarak şarj edilir.

        Neodimyum hoparlör sürücüleri saf dengeli ses sağlar

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod mini
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil
          • iPod classic
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • 4. nesil iPod touch

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM Anteni

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Kapanma zamanlayıcısı

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          2x1,5W
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Bağlantı

          MP3-Link
          3,5 mm stereo giriş

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          144  mm
          Ürün yüksekliği
          144  mm
          Ürün derinliği
          62  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
          • AC-DC Adaptörü
          • Hızlı Kullanım Kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • AC-DC Adaptörü
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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