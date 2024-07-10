CX5535/11
Güçlü ancak sessiz soğutma
Minimum gürültü ve enerji kullanımı ile güçlü soğutma deneyiminin keyfini çıkarın. Yüksek performans için tasarlanan bu kendi kendine dönen fan, tüm odayı hızla soğutur. İsteğe bağlı olarak havaya en sevdiğiniz kokuları yayabilir.Tüm faydaları görün
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Fan Kulesi
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Hava çıkışımız geniş ve yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece maksimum kapsama sağlayarak hızla tüm odayı soğutabilir. 60° salınım özelliğiyle fan istediğiniz her yere ulaşıp tüm odanın serin ve konforlu olmasını mümkün kılar.
Esintiye en sevdiğiniz esansiyel yağları ekleyip dinlendirici ve canlandırıcı bir duyusal ortam yaratarak soğutma deneyimini zenginleştirin. İsteğe bağlı aroma difüzörü eklentisi, rahatlamak ve sağlığınızı iyileştirmek için ideal atmosferi yaratmanızı sağlar (1).
Sessiz Uyku modu ile geceleri serin ve huzurlu bir uyku deneyimi elde edin. Bu mod, fan hızını 30 dakika içinde kademeli olarak en düşük ayara indirerek doğal bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar.
Doğal Rüzgar moduyla dışarıdaki esintinin ferahlatıcı hissini odanıza taşıyın ve içeride daha doğal, canlandırıcı bir deneyim elde edin.
İster hafif bir esinti ister şiddetli bir rüzgar tercih ediyor olun, üç hız ayarıyla fanınızın performansını tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Üç çok yönlü modu (Normal, Doğal Rüzgar, Sessiz Uyku) sayesinde tercihlerinize uygun mükemmel modu seçebilir ve konforu tamamen özelleştirebilirsiniz.
Zamanlayıcıyı 1 ile 7 saat arasında istediğiniz zamana ayarlayarak bir yandan enerji tasarrufu sağlayıp maliyetleri azaltırken diğer yandan tam olarak istediğiniz süre boyunca serin bir esintinin keyfini çıkarın. Enerji açısından verimli 40 W fan kulemiz, geleneksel bir ampulden daha az enerji harcar.
Havanın tüm odada dolaşmasını sağlayan optimum salınım. Sıcak noktalar veya boğucu hava olmaksızın konforlu ve serin bir deneyimin tadını çıkarın.
Her türlü dekora uyan minimalist, göz alıcı tasarım. Yerden tasarruf sağlayan ince tasarımı ile yatak odaları, ofisler, mutfaklar ve alanın değerli olduğu diğer yerlerde kullanım için idealdir. Sizi engellemeyecek şekilde fan kulenizi bir köşeye veya duvarın önüne yerleştirin.
Hassas kontrol paneli ve ergonomik kumanda sayesinde fan kulenizi her odada keyifle bulundurabilir ve kullanabilirsiniz.
Philips'i seçmek, hava bakımında 80 yılı aşkın deneyimi ve inovasyonu bulunan güvenilir bir markayı seçmek anlamına gelir. Fan kulemiz, size bugün ve gelecekte güvenilir, uzun ömürlü konfor sağladığından emin olmak üzere 110'dan fazla zorunlu testten geçer.
Üstün kaliteli bakır motorumuz, uzun süreli yüksek performans için geliştirilmiştir. Minimum gürültüyle güçlü hava akışı elde ederek size hem performansın hem de konforun en iyisini sunar.
Hem küçük çocuklarınızı ve hem de fan kulenizi güvende tutun. Bu güvenlik özelliği, meraklı ellerin fan ayarlarını değiştirmesini önleyerek endişe duymadan rahatınıza bakmanızı mümkün kılar.
Performans
Kullanım
Modlar
Ağırlık ve boyutlar
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