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    • Güçlü ancak sessiz soğutma Güçlü ancak sessiz soğutma Güçlü ancak sessiz soğutma
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      5000 serisi Fan Kulesi

      CX5535/11

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Güçlü ancak sessiz soğutma

      Minimum gürültü ve enerji kullanımı ile güçlü soğutma deneyiminin keyfini çıkarın. Yüksek performans için tasarlanan bu kendi kendine dönen fan, tüm odayı hızla soğutur. İsteğe bağlı olarak havaya en sevdiğiniz kokuları yayabilir.

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      5000 serisi Fan Kulesi

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      5000 serisi
      - {discount-value}

      5000 serisi

      Fan Kulesi

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      Güçlü ancak sessiz soğutma

      Performans, kalite ve konfor

      • Fan hava akışı 2230 m3/sa
      • Uzaktan kumanda
      • 105 cm ince tasarım
      • Aroma difüzyonu için uygun
      Geniş kapsamlı hava akışı, rahatlatıcı bir serinlik sunar

      Geniş kapsamlı hava akışı, rahatlatıcı bir serinlik sunar

      Hava çıkışımız geniş ve yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece maksimum kapsama sağlayarak hızla tüm odayı soğutabilir. 60° salınım özelliğiyle fan istediğiniz her yere ulaşıp tüm odanın serin ve konforlu olmasını mümkün kılar.

      Evinizi ferahlatmak için aromaterapi eklentisi

      Evinizi ferahlatmak için aromaterapi eklentisi

      Esintiye en sevdiğiniz esansiyel yağları ekleyip dinlendirici ve canlandırıcı bir duyusal ortam yaratarak soğutma deneyimini zenginleştirin. İsteğe bağlı aroma difüzörü eklentisi, rahatlamak ve sağlığınızı iyileştirmek için ideal atmosferi yaratmanızı sağlar (1).

      Rahat geceler için Sessiz Uyku modu

      Rahat geceler için Sessiz Uyku modu

      Sessiz Uyku modu ile geceleri serin ve huzurlu bir uyku deneyimi elde edin. Bu mod, fan hızını 30 dakika içinde kademeli olarak en düşük ayara indirerek doğal bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar.

      Doğal Rüzgar moduyla esintiyi hissedin

      Doğal Rüzgar moduyla esintiyi hissedin

      Doğal Rüzgar moduyla dışarıdaki esintinin ferahlatıcı hissini odanıza taşıyın ve içeride daha doğal, canlandırıcı bir deneyim elde edin.

      Her ruh hali için bir mod

      Her ruh hali için bir mod

      İster hafif bir esinti ister şiddetli bir rüzgar tercih ediyor olun, üç hız ayarıyla fanınızın performansını tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Üç çok yönlü modu (Normal, Doğal Rüzgar, Sessiz Uyku) sayesinde tercihlerinize uygun mükemmel modu seçebilir ve konforu tamamen özelleştirebilirsiniz.

      Zamanlayıcı özelliği ile enerjiden tasarruf edin ve zahmeti azaltın

      Zamanlayıcı özelliği ile enerjiden tasarruf edin ve zahmeti azaltın

      Zamanlayıcıyı 1 ile 7 saat arasında istediğiniz zamana ayarlayarak bir yandan enerji tasarrufu sağlayıp maliyetleri azaltırken diğer yandan tam olarak istediğiniz süre boyunca serin bir esintinin keyfini çıkarın. Enerji açısından verimli 40 W fan kulemiz, geleneksel bir ampulden daha az enerji harcar.

      60° salınım ihtiyacınız olan her yere ulaşır

      60° salınım ihtiyacınız olan her yere ulaşır

      Havanın tüm odada dolaşmasını sağlayan optimum salınım. Sıcak noktalar veya boğucu hava olmaksızın konforlu ve serin bir deneyimin tadını çıkarın.

      Yerden tasarruf sağlayan ince tasarım

      Yerden tasarruf sağlayan ince tasarım

      Her türlü dekora uyan minimalist, göz alıcı tasarım. Yerden tasarruf sağlayan ince tasarımı ile yatak odaları, ofisler, mutfaklar ve alanın değerli olduğu diğer yerlerde kullanım için idealdir. Sizi engellemeyecek şekilde fan kulenizi bir köşeye veya duvarın önüne yerleştirin.

      Kumanda ve dokunmatik panel ile parmaklarınızın ucundaki konfor

      Kumanda ve dokunmatik panel ile parmaklarınızın ucundaki konfor

      Hassas kontrol paneli ve ergonomik kumanda sayesinde fan kulenizi her odada keyifle bulundurabilir ve kullanabilirsiniz.

      Dayanıklılık ve kalite açısından kapsamlı testlerden geçirilmiştir

      Dayanıklılık ve kalite açısından kapsamlı testlerden geçirilmiştir

      Philips'i seçmek, hava bakımında 80 yılı aşkın deneyimi ve inovasyonu bulunan güvenilir bir markayı seçmek anlamına gelir. Fan kulemiz, size bugün ve gelecekte güvenilir, uzun ömürlü konfor sağladığından emin olmak üzere 110'dan fazla zorunlu testten geçer.

      Yüksek performanslı dayanıklı bakır motor

      Yüksek performanslı dayanıklı bakır motor

      Üstün kaliteli bakır motorumuz, uzun süreli yüksek performans için geliştirilmiştir. Minimum gürültüyle güçlü hava akışı elde ederek size hem performansın hem de konforun en iyisini sunar.

      Çocuk kilidi sayesinde iç rahatlığı

      Çocuk kilidi sayesinde iç rahatlığı

      Hem küçük çocuklarınızı ve hem de fan kulenizi güvende tutun. Bu güvenlik özelliği, meraklı ellerin fan ayarlarını değiştirmesini önleyerek endişe duymadan rahatınıza bakmanızı mümkün kılar.

      Teknik Özellikler

      • Performans

        Hava besleme
        2230 m3/sa
        Güç tüketimi
        40 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,2 W
        Gerilim
        220-240 V

      • Kullanım

        Kablo uzunluğu
        1,8 m
        Çocuk Kilidi
        Evet
        Salınım
        Evet
        Min. gürültü seviyesi
        39 dB(2)
        Maks. gürültü seviyesi
        46 dB(2)
        Zamanlayıcı
        Evet

      • Modlar

        Hız ayarı
        3
        Normal Mod
        Evet
        Doğal Mod
        Evet
        Sessiz Uyku Modu
        Evet
        Aroma difüzörü
        Evet

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün ağırlığı
        4,5 kg
        Ürün boyutları (U*G*Y)
        31,0 x 31,0 x 104,8 cm
        Ürün ağırlığı (Ambalaj dahil)
        6,1 kg
        Ambalaj boyutları (U*G*Y)
        23,8 x 23,8 x 109,5 cm

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      Yorumlar

      • (1) Ürünün satın alımına esansiyel yağlar dahil değildir.
      • (2) IEC 60704-2-7:2020 baz alınarak ortalama gürültü seviyesi.
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