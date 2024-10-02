CX3550/01
Sessiz ve güçlü. Şık ve çok yönlü.
Maksimum soğutma, minimum gürültü. Ayaklı fan, her eve uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır ve güçlü, ultra sessiz hava akışıyla büyük odaları soğutur. 3 hız, 2 mod ve zamanlayıcı ile deneyiminizi özelleştirin ve uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edin.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3000 Serisi
toplam
recurring payment
30 metreye kadar ulaşabilen uzun mesafeli hava akışı. Maksimum konforun tadını çıkarın ve nerede olursanız olun ferahlayın; odadaki herkes serin esintiyi hissedebilir.
2562 m³/sa güçlü soğutma hava akışı sağlayarak tüm odayı hızla soğutur. Durgun havaya veda edin ve alanınızın her bir köşesine ulaşan ferahlatıcı esintiye merhaba deyin.
Yenilikçi SilentWings teknolojimizle %30 daha sessiz çalışma deneyimi elde edin (1). Doğadaki en sessiz uçuşa sahip baykuşun ses çıkarmayan kanatlarından ilham alan kanat tasarımımız, 19 dB(A) (2) kadar düşük gürültü seviyeleriyle daha sessiz bir soğutma deneyimi sunar. Bir fısıltıdan bile daha sessizdir!
Yıllar boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 80 yıllık hava bakımı deneyimi ile Philips, pazara sunmadan önce fanları 110'dan fazla zorlu teste tabi tutarak yüksek kalite ve performansı garanti eder.
Sessiz Uyku modu ile geceleri serin ve huzurlu bir uykunun keyfini çıkarın. Bu mod, fan hızını 30 dakika içinde kademeli olarak en düşük ayara indirerek doğal bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar.
Doğal Esinti Modu, temiz havayı taklit eder: Havanın yoğunluğu ve hızı, yüksek ile düşük seviyeler arasında pürüzsüz bir şekilde geçiş yaparak yıl boyunca keyfini çıkarabileceğiniz doğal ve canlandırıcı bir iç mekan deneyimi yaratır.
Air+ uygulamasından veya cihaz üzerinden ayarları kolaylıkla belirleyin. 3 hız ayarı, doğal esinti modu ve huzurlu bir uyku modu sunan bu çok yönlü fan ile isteğinize göre hafif bir esintinin veya şiddetli bir rüzgarın tadını çıkarabilirsiniz. Size en uygun ayarı seçin, arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın.
Kumanda arayarak zaman kaybetmeye son. Fanımızı telefonunuzla kolayca kontrol edebilirsiniz. Air+ uygulamasıyla ayarlarınızı, programlarınızı ve daha fazlasını belirleyerek konforunuzu kişiselleştirin.
Her köşede ferahlatıcı esintiyi hissedin. Fanımız 30 derece eğilebilir ve otomatik olarak 90 derece döner. Böylece odanın tamamında hava akışı sağlar.
Zamana meydan okuyan tasarım performans için optimize edilip zarafetle bir araya getirildi. Gizli kanatlara ve minimalist bir tasarıma sahip bu fan, ister gece yatağınızın baş ucunda ister gün içinde odalardan birinde bulunsun, her eve mükemmel uyum sağlar.
Ortamınıza adapte olması için 2'si 1 arada masa üstü ve ayaklı yüksekliklerde sunulan bu fan, daha büyük bir fanın gücünü evinize mükemmel uyum sağlayan ince tasarımla birleştirir.
Fanımız AC termostatınızı konfordan ödün vermeden 7 derece artırmanıza olanak tanıyıp yılda 180 kWh'e varan tasarruf sağlayarak elektrik faturalarınızı 45 € kadar azaltabilir. Ayrıca enerji açısından verimlidir ve maksimum 48 W enerji tüketir: geleneksel bir ampulden daha düşük ve standart taşınabilir AC ile karşılaştırıldığında 50 kat daha az. (3)
Sezgisel tasarımı sayesinde fanımızın kurulumu birkaç dakika içinde tamamlanabilir. Ayrıca fan kolay temizlenmek üzere tasarlandığından nemli bir bezle hızlıca silinmesi yeterlidir.
Performans
Kullanım
Modlar
Bağlantı
Ağırlık ve boyutlar
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.