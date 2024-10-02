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    • Sessiz ve güçlü. Şık ve çok yönlü. Sessiz ve güçlü. Şık ve çok yönlü. Sessiz ve güçlü. Şık ve çok yönlü.
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      Ayaklı Fan 3000 Serisi

      CX3550/01

      Genel Derecelendirme / 5
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      Sessiz ve güçlü. Şık ve çok yönlü.

      Maksimum soğutma, minimum gürültü. Ayaklı fan, her eve uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır ve güçlü, ultra sessiz hava akışıyla büyük odaları soğutur. 3 hız, 2 mod ve zamanlayıcı ile deneyiminizi özelleştirin ve uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edin.

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      Ayaklı Fan 3000 Serisi

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      Bu ürün
      Ayaklı Fan
      - {discount-value}

      Ayaklı Fan

      3000 Serisi

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      Sessiz ve güçlü. Şık ve çok yönlü.

      SilentWings kanat teknolojisiyle %30 daha sessiz(1)

      • Fan hava akışı 2562 m³/sa
      • Eğilebilir ve salınımlı
      • 19 dB(A) seviyesinde ultra sessiz
      • Baş çapı 40 cm
      Uzaktan dahi hissedebildiğiniz güçlü soğutma

      Uzaktan dahi hissedebildiğiniz güçlü soğutma

      30 metreye kadar ulaşabilen uzun mesafeli hava akışı. Maksimum konforun tadını çıkarın ve nerede olursanız olun ferahlayın; odadaki herkes serin esintiyi hissedebilir.

      Anında konfor için bol hava akışı

      Anında konfor için bol hava akışı

      2562 m³/sa güçlü soğutma hava akışı sağlayarak tüm odayı hızla soğutur. Durgun havaya veda edin ve alanınızın her bir köşesine ulaşan ferahlatıcı esintiye merhaba deyin.

      SilentWings kanat teknolojisi sayesinde %30 daha sessiz soğutma

      SilentWings kanat teknolojisi sayesinde %30 daha sessiz soğutma

      Yenilikçi SilentWings teknolojimizle %30 daha sessiz çalışma deneyimi elde edin (1). Doğadaki en sessiz uçuşa sahip baykuşun ses çıkarmayan kanatlarından ilham alan kanat tasarımımız, 19 dB(A) (2) kadar düşük gürültü seviyeleriyle daha sessiz bir soğutma deneyimi sunar. Bir fısıltıdan bile daha sessizdir!

      Uzun ömürlü tasarım, kapsamlı kalite testleri

      Uzun ömürlü tasarım, kapsamlı kalite testleri

      Yıllar boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 80 yıllık hava bakımı deneyimi ile Philips, pazara sunmadan önce fanları 110'dan fazla zorlu teste tabi tutarak yüksek kalite ve performansı garanti eder.

      Sessiz uyku modu ile gece boyu serin kalın

      Sessiz uyku modu ile gece boyu serin kalın

      Sessiz Uyku modu ile geceleri serin ve huzurlu bir uykunun keyfini çıkarın. Bu mod, fan hızını 30 dakika içinde kademeli olarak en düşük ayara indirerek doğal bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar.

      Ferahlatıcı hava için doğal esinti modu

      Ferahlatıcı hava için doğal esinti modu

      Doğal Esinti Modu, temiz havayı taklit eder: Havanın yoğunluğu ve hızı, yüksek ile düşük seviyeler arasında pürüzsüz bir şekilde geçiş yaparak yıl boyunca keyfini çıkarabileceğiniz doğal ve canlandırıcı bir iç mekan deneyimi yaratır.

      Çeşitli modlarla kişiye özel konfor

      Çeşitli modlarla kişiye özel konfor

      Air+ uygulamasından veya cihaz üzerinden ayarları kolaylıkla belirleyin. 3 hız ayarı, doğal esinti modu ve huzurlu bir uyku modu sunan bu çok yönlü fan ile isteğinize göre hafif bir esintinin veya şiddetli bir rüzgarın tadını çıkarabilirsiniz. Size en uygun ayarı seçin, arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın.

      Air + uygulamasıyla akıllı uzaktan kontrol

      Air + uygulamasıyla akıllı uzaktan kontrol

      Kumanda arayarak zaman kaybetmeye son. Fanımızı telefonunuzla kolayca kontrol edebilirsiniz. Air+ uygulamasıyla ayarlarınızı, programlarınızı ve daha fazlasını belirleyerek konforunuzu kişiselleştirin.

      Esintiyi her yerde hissetmek için otomatik dönme ve eğilme

      Esintiyi her yerde hissetmek için otomatik dönme ve eğilme

      Her köşede ferahlatıcı esintiyi hissedin. Fanımız 30 derece eğilebilir ve otomatik olarak 90 derece döner. Böylece odanın tamamında hava akışı sağlar.

      Şık, modern tasarım

      Şık, modern tasarım

      Zamana meydan okuyan tasarım performans için optimize edilip zarafetle bir araya getirildi. Gizli kanatlara ve minimalist bir tasarıma sahip bu fan, ister gece yatağınızın baş ucunda ister gün içinde odalardan birinde bulunsun, her eve mükemmel uyum sağlar.

      2'si 1 arada çok yönlü ayaklı veya masa üstü fan

      2'si 1 arada çok yönlü ayaklı veya masa üstü fan

      Ortamınıza adapte olması için 2'si 1 arada masa üstü ve ayaklı yüksekliklerde sunulan bu fan, daha büyük bir fanın gücünü evinize mükemmel uyum sağlayan ince tasarımla birleştirir.

      AC elektrik faturanızda 180 kWh'e varan tasarruf elde edin

      AC elektrik faturanızda 180 kWh'e varan tasarruf elde edin

      Fanımız AC termostatınızı konfordan ödün vermeden 7 derece artırmanıza olanak tanıyıp yılda 180 kWh'e varan tasarruf sağlayarak elektrik faturalarınızı 45 € kadar azaltabilir. Ayrıca enerji açısından verimlidir ve maksimum 48 W enerji tüketir: geleneksel bir ampulden daha düşük ve standart taşınabilir AC ile karşılaştırıldığında 50 kat daha az. (3)

      Kurulumu ve temizlenmesi kolay

      Kurulumu ve temizlenmesi kolay

      Sezgisel tasarımı sayesinde fanımızın kurulumu birkaç dakika içinde tamamlanabilir. Ayrıca fan kolay temizlenmek üzere tasarlandığından nemli bir bezle hızlıca silinmesi yeterlidir.

      Teknik Özellikler

      • Performans

        Hava besleme
        2562 m3/sa
        Güç tüketimi
        48 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <2 W
        Gerilim
        220-240 V
        Hava akışı mesafesi
        30 m'ye kadar

      • Kullanım

        Kablo uzunluğu
        1,8 m
        Min. gürültü seviyesi
        19 dB (A)
        Maks. gürültü seviyesi
        46 dB (A)
        Salınım
        90°
        Yatırılabilir
        30°
        Zamanlayıcı
        1 sa, 2 sa, 3 sa, 4 sa, 8 sa, 12 sa

      • Modlar

        Hız ayarı
        3
        Doğal Mod
        Evet
        Uyku modu
        Yes

      • Bağlantı

        Uygulama, Wi-Fi üzerinden bağlanır
        Evet
        Akıllı telefon uyumluluğu
        Evet

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün ağırlığı
        6 kg
        Ürün ağırlığı (ambalaj dahil)
        8,4 kg
        Baş boyutu
        40 cm
        Ürün boyutları (U*G*Y)
        40,0 x 37,2 x 125,0 cm
        Ambalaj boyutları (U*G*Y)
        46,2 x 19,9 x 73,7 cm

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      Yorumlar

      • (1) Sıradan fan kanadı tasarımıyla karşılaştırıldığında
      • (2) En düşük hız ayarında. Ses gücü IEC60704 baz alınarak test edilmiştir.
      • (3) PMV hesaplaması; ISO7730:2005, günde 8 saat kullanım, kWh başına 0,25 €, 90 günlük zaman aralığı, 42 m2 oda, MAX modu baz alınarak yapılmıştır
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