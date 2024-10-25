Çeşitli modlarla kişiye özel konfor

3 hız ayarı, doğal esinti modu ve huzurlu bir uyku modu sunan bu çok yönlü fan ile isteğinize göre hafif bir esintinin veya şiddetli bir rüzgarın tadını çıkarın. Size en uygun ayarı seçin, arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın.