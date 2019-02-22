2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CSS5530G/12
Zen görünümünü ve hissini kucaklayın
Philips Zenit sinema hoparlörleri ile sadeliğe kucak açın ve modern, özgün malzemelerden üretilmiş bir tasarımın sağladığı doğal ve dengeli sesin keyfine varın. Akıllı kablo yönetimi ve kablosuz arka hoparlörler, düzenli ve olağanüstü bir deneyim sağlar.
5.1 CH kablosuz arka hoparlör+subwoofer
Bluetooth® ve NFC
HDMI 4K-2K
Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.
2.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
Emrahköse
22/02/2019
Türkiye
Subwoofer
Subwoofer Sürekli rahatsız edici ses veriyor. Kesik kesik bir uğultu
Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır
Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır
dkg2017
11/02/2019
Türkiye
subwoofer ARIZALI
subwoofer ürünü belli süre çalıştıktan sonra farklı bir ses çıkarıyor ve çok rahatsız edici
Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır
Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır
05/07/2020
Türkiye
Hayal kırıklığı
Tavsiyem gidip AV receiver almanızdır, DTS çözmüyor kesinlikle. Pro-logic de görevini yapmıyor. Sadece Dolby surround çözebiliyor. Ses kalitesi iyi. Menu kullanımı zor.
Avantajlar
Ses kalitesi
Dezavantajlar
DTS çöcmüyor.
Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-05
Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-05