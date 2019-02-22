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Üretimden kaldırıldı

Zenit sinema hoparlörleri

CSS5530G/12

2.7

| (3) İncelemeler

Zen görünümünü ve hissini kucaklayın

Philips Zenit sinema hoparlörleri ile sadeliğe kucak açın ve modern, özgün malzemelerden üretilmiş bir tasarımın sağladığı doğal ve dengeli sesin keyfine varın. Akıllı kablo yönetimi ve kablosuz arka hoparlörler, düzenli ve olağanüstü bir deneyim sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuzdur ve karmaşaya neden olmaz

Zen görünümünü ve hissini kucaklayın

  • 5.1 CH kablosuz arka hoparlör+subwoofer

  • Bluetooth® ve NFC

  • HDMI 4K-2K

Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

Odanızda kabloların düzenli olması için akıllı kablo yönetimi

Zahmetsiz kurulum için kablosuz arka hoparlörler ve subwoofer

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

5
4
1

22/02/2019

Türkiye

Türkiye

Subwoofer

Subwoofer Sürekli rahatsız edici ses veriyor. Kesik kesik bir uğultu

Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır

Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır

11/02/2019

Türkiye

Türkiye

subwoofer ARIZALI

subwoofer ürünü belli süre çalıştıktan sonra farklı bir ses çıkarıyor ve çok rahatsız edici

Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır

Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır

05/07/2020

Türkiye

Türkiye

Hayal kırıklığı

Tavsiyem gidip AV receiver almanızdır, DTS çözmüyor kesinlikle. Pro-logic de görevini yapmıyor. Sadece Dolby surround çözebiliyor. Ses kalitesi iyi. Menu kullanımı zor.

Avantajlar

Ses kalitesi

Dezavantajlar

DTS çöcmüyor.

Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-05

Bu değerlendirme CSS5530G Zenit sinema hoparlörleri için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-05

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