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    Otomobil eğlence sistemi

    CSQ505/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mobil müzik salonunuz Mobil müzik salonunuz Mobil müzik salonunuz
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      Otomobil eğlence sistemi

      CSQ505/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSQ505 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 140 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Otomobil eğlence sistemi

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSQ505 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 140 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSQ505 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 140 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Otomobil eğlence sistemi

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSQ505 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 140 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Otomobil eğlence sistemi

        Otomobil eğlence sistemi

        Toplam:

        Mobil müzik salonunuz

        canlı ses sunan 2 yollu stereo ile

        • 12,7 cm (5")
        • 2 Yollu
        • 140W Tepe değeri
        Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

        Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

        Hoparlörün içinde, bir ses bobininin üzerinde bulunan bir diyafram, bir giriş sinyali alındıktan sonra sinyal dalga biçimini oluşturur. Sinyal dalgasını bir ses dalgasına dönüştürür. Polipropilen bu güne kadar keşfedilen en hafif plastiklerden biridir ve ağırlığı, yüksek dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı olması sayesinde hoparlör diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Bu polipropilen koniler en küçük ses sinyallerine bile reaksiyon göstererek canlı ses çıkışyla yüksek müzik kalitesi sunarlar.

        Maksimum ses detayları için hassas kumaş kaplama

        Maksimum ses detayları için hassas kumaş kaplama

        Son derece hassas bir kumaş woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, kumaş kaplama koniyi gereken konuma geri getirerek başka bir ses sinyalini almaya hazırlar. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, dinlediğiniz müzik ne kadar yüksek ya da düşük sesli olursa olsun, net bir ses çıkışı sağlar.

        Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

        Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

        PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.

        Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

        Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

        Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

        En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı

        En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.

        Tüm 13 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar

        Tüm 13 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar.

        Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı

        Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı.

        Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam polipropilen koni

        Her türlü hava koşuluna dayanıklı olması nedeniyle polipropilen hoparlör koni diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Yağışlı havalarda koni ağırlığı artarak hassasiyeti azaltılır. Sıcak havalarda koni (veya sadece bir bölümü) genişleyerek daha büyük hale gelebilir. Her iki durumda da ses bozulabilir. Hava durumu nasıl olursa olsun, bu sağlam polipropilen koniler bu sorunlardan etkilenmez ve her zaman canlı, net ses çıkışı sağlarlar.

        25W RMS güç kapasitesi

        25W RMS güç kapasitesi

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          25 W
          Tepe Müzik Gücü
          140W
          Hassasiyet
          87B
          Frekans tepkisi
          35-26k  Hz
          Empedans
          4 Ohm

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipi
          Koaksiyel hoparlör
          Yol sayısı
          2 Yollu
          Hoparlör boyutu
          13 cm (5,25")
          Hoparlör Sayısı
          2

        • Woofer

          Diyafram
          Koni
          Diyafram malzemesi
          Polipropilen
          surround
          Kumaş
          Ses bobini
          Tek
          Ses bobini malzemesi
          Bakır
          Mıknatıs
          Ferrit
          Mıknatıs kütlesi
          5,4 Oz
          Sönümleyici
          Conex

        • Tweeter

          Boyut
          38 mm (1-1/2")
          Diyafram
          Kubbe
          Diyafram malzemesi
          PEI
          Mıknatıs
          Neodinyum

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça
          Kablolar
          Hoparlör kabloları

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          159  mm
          Ürün yüksekliği
          67  mm
          Ürün genişliği
          159  mm
          Montaj derinliği
          48 mm
          Tweeter çıkıntısı
          2 mm

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